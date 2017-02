Veireno er konkurs

Ifølgje Aftenposten er Leif Petter Madsen i advokatfirmaet Wikborg Rein utnemnt som bustyrar. Enger leverte konkurskravsmål klokka 13.20 tysdag.

– Eg vil ikkje kommentere noko rundt dette no, no gjeld det å komme seg vidare, seier Enger. Han varslar at han vil komme tilbake med sitt syn på det som har skjedd.

Bustyraren opplyser til NRK at han allereie har snakka med Enger.

– I morgon skal vi gjennomgå verksemda. Då drar vi ut til Enebakk og får den hjelpa vi treng derfrå. Etter det vil eg gå inn i dei kontraktane som har vore, for å sjå korleis ein skal ta omsyn til dei vidare, sa Madsen tysdag ettermiddag.

Søndag vart det klart at Oslo kommune hevar kontrakten med Veireno og overtar ansvaret for søppelinnsamlinga.

(©NPK)