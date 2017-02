Bondelaget: – Nytt ulvevedtak kan virke mot føremålet

– Sjølv om vi isolert sett er tilhengarar av å gi supplerande fellingsgrunnlag for ulv, så vil denne pakken som Vidar Helgesen legg fram truleg føre til det motsette, seier Lars Petter Bartnes, leiar i Norges Bondelag, om forslaget som opnar for auka lisensjakt, både i og utanfor ulvesona.

Det er hovudsakleg to ting i høyringsnotatet som det vert reagert på. Det eine er at departementet argumenterer for at Stortingets mål er krevjande med dagens rettstilstand, noko Bondelaget er usamd i. I tillegg meiner departementet at det er vanskeleg å forme ut ein ny regel som gir moglegheit til det uttaket som rovviltnemnda vedtok i fjor. Då kan handlingsrommet bli innskrenka, argumenterer Bondelaget.

I tillegg meiner Bartnes at høyringsfristen 27. februar ikkje styrkjer saka til regjeringa.

–Tilliten til klima- og miljøminister Helgesen er allereie tynnsliten og med ein så parodisk kort høyringsfrist må ein jo spørje seg om Helgesen faktisk er interessert i å lytte, seier han.

