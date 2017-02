ESA: Dei norske reglane for drosjeløyve bryt med EØS-avtalen

– Etableringsfridom er ein grunnleggjande fridom i EØS. Det å sleppe til nye marknadsaktørar kan nemleg gagne forbrukarane gjennom lågare prisar og større valmoglegheiter, seier ESA-president Sven Erik Svedman.

ESA sende onsdag ei grunngitt fråsegn til norske styresmakter.

ESA set ikkje spørsmålsteikn ved Noregs krav om drosjeløyve, men opplyser at ein er bekymra for korleis lovgjevinga avgrensar kor mange drosjeløyve som blir gjort tilgjengeleg i såkalla løyvedistrikt.

Tildelinga av nye løyve ved behovsprøving inneber at lokale styresmakter avgrensar talet på løyve etter eit antatt behov i distriktet.

"Denne avgrensinga går ut over etableringsfridomen. ESA er ikkje einig med norske styresmakter i at avgrensinga, slik ho er i dag, kan rettferdiggjerast ut frå vesentlege allmennomsyn. Urimeleg høge barrierar mot innpass i drosjemarknaden kan tvert imot gi dårleg ressursbruk og høgare priser for forbrukarane", fastslår ESA.

