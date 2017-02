EU nektar Noreg å kutte barnetrygd

Både Tyskland, Danmark og Austerrike har planar om å gjere det same. Men no seier EU tvert nei.

– Dette er ikkje mogleg med dagens regelverk, og EU-kommisjonen har ingen intensjonar om å endre dette, seier EU-kommissær Marianne Thyssen til VG.

Ho viser til at mindre enn éin prosent av all barnetrygd som blir utbetalt i EU, går til barn som bur i andre land enn foreldra jobbar i.

– Dei økonomiske innsparingane ved å kjøpekraftregulere barnetrygda vil vere små samanlikna med kva det vil koste å administrere ei slik ordning, seier ho.

Statssekretær Kai-Morten Terning (Frp) i Barne- og likestillingsdepartementet er skuffa over at kommisjonen ikkje har foreslått å innføre høve til kjøpekraftjustering.

– Sidan levekostnadane i mange EØS-land er langt lågare enn i Noreg, kan barnetrygd og kontantstøtte vere store inntektskjelder for enkelte familiar, seier han.

Terning seier regjeringa no vil nytte alle moglegheiter til å påverke for å endre EUs standpunkt i saka. Foreldre som aldri har budd i Noreg kan ha rett på norsk barnetrygd og kontantstøtte. Dersom mor eller far jobbar her, spelar det inga rolle kva for eit EØS-land barnet og den andre forelderen bur i.

