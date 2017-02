Kommunereforma er truleg klar

Høgre, Framstegspartiet, Venstre og Kristeleg Folkeparti vil "presentere status for kommunereforma og regionreforma" på ein pressekonferanse i vandrehallen på Stortinget onsdag morgon. I lys av lekkasjane det siste døgnet om kommune- og fylkessamanslåingar, er det venta at dei fire partia vil presentere resultatet av prosessen som har gått føre seg store delar av det siste året.

Dei fire partia er einige om å skunde på behandlinga av kommunereforma.

KrF har sagt nei til all tvang, men Venstre sikrar regjeringa fleirtal for at minst ti kommunar blir slått saman mot sin vilje, etter det NRK erfarer.

Med samanslåinga blir 428 kommunar redusert til 358. I alt 153 kommunar har per dags dato fatta positive vedtak om samanslåing. Av desse er det 94 som har funne seg ein "partnar" og går saman i 39 nye kommunar, skriv Aftenposten. Basert på frivilligheitslinja blir talet på kommunar redusert til 373, og med tvangssamanslåingane vil talet bli redusert til 358. Det endelege talet på tvangssamanslåingane er 13.

