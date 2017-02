Slagsvold Vedum: – Tvang er udemokratisk

– Det som skjer er heilt uansvarleg. Dei har brukt det vi har kalla økonomisk tvang for kommunar som ikkje vil slå seg saman og heile tida utøvd eit kraftig press. No viser det seg at sjølv når kommunar har stått imot det, blir det tvinga gjennom, seier Slagsvold Vedum til VG.

Sp-leiaren meiner regjeringspartia har brote eit løfte om ikkje å bruke tvang.

Tysdag vart det kjent at i alt 13 kommunar blir slått saman med nabokommunar mot sin vilje. KrF har sagt nei til all tvang, men Venstre sikrar regjeringa fleirtal, ifølgje NRK.

– Til Skedsmo, Sørum, Fet og andre kommunar som blir foreslått tvangssamanslått har eg ein bodskap: Ikkje bruk éi krone til av pengane til fellesskapet på denne meiningslause prosessen før valet! seier Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til NTB. Han er førstekandidat for Akershus Senterparti til stortingsvalet.

Ifølgje Gjelsvik har Senterpartiet heile vegen vore tydelege på at ingen kommunar skal slåast saman med tvang. Han meiner tvangssamanslåinga, som ifølgje Aftenpostens opplysningar blant anna blir foreslått på Nedre Romerike, også bryt med føresetnadane som fleirtalet på Stortinget har sett for i kva tilfelle tvang kan brukast.

– Ingen av desse kommunane har sagt ja til denne samanslåinga. Eg forventar at ordførarane i dei tre kommunane tydeleggjer dette i forkant av stortingsbehandlinga. Her tvingar regjeringa med støtte frå KrF og Venstre ei sterkt sentraliserande kommunesamanslåing nedover hovudet på alle tre kommunane, understrekar Gjelsvik.

