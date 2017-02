Sterk debutanttrio kappast om Tarjei Vesaas-pris

Etter at Forfatterforeningens litterære råd hadde lest bøkene til alle fjorårsdebutantane, landa dei på trioen Jan Kristoffer Dale (f. 1984) for novellesamlinga "Arbeidsnever", Sara Sølberg (f. 1983) for "Seismiske Smell" og Frederik Svindland (f. 1985) for "Pelargonia" – som sine kandidatar til Tarjei Vesaas' debutantpris 2016.

Prisen vert delt ut 25. mars, og har tidlegare gått til forfattarar som Jan Erik Vold, Lars Saabye Christensen og Tore Renberg, som kan seiast å ha levert i etterkant.

– Det er helt uverkeleg for meg. Det er helt uventa. Det er noko eg berre les om at andre blir, seier Jan Kristoffer Dale, som også er nominert til Sørlandets Litteraturpris – som vert delt ut 23. april, til Aftenposten.

Prisen blei oppretta i 1964 av Tarjei Vesaas med pengane han fekk etter å ha blitt tildelt Nordisk råds litteraturpris for romanen "Isslottet". Tarjei Vesaas debutantpris skal gå til siste års beste skjønnlitterære debutant under 35 år.

