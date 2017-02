Sterke reaksjonar i nord på regionreform

– Ulogisk og udemokratisk, meiner fylkesordførar Runar Sjåstad i Finnmark, fylkesrådsleiar Cecilie Myrseth i Troms og fylkesrådsleiar Tomas Norvoll i Nordland.

I det nye regionkartet blir Nord-Noreg delt i to regionar, mot tre fylke i dag, noko som har svært lita forankring i folket, ifølgje dei tre fylkesleiarane. Dei meiner inndelinga verkar tilfeldig og useriøs.

– Kvifor vil dei fire partia ha endringar i Nord-Noreg når Møre og Romsdal og Rogaland skal bestå? Dei klarar jo ikkje ein gong sjølv å seie kva dei meiner med Nord-Noreg, seier Myrseth.

Dei tre fylkesleiarane ber regjeringa vere tydelegare på kva som ligg i reforma, og meiner regjeringa har lagt opp til ein dårleg prosess.

Verken Høgre eller Framstegspartiet legg skjul på at dei eigentleg ønskjer å skrote heile fylkesnivået og ha to forvaltningsnivå i staden for tre. Regionreforma er eit kompromiss med samarbeidspartia, innrømde leiar i kommunalkomiteen Helge André Njåstad (Frp) overfor NTB då reforma vart presentert onsdag.

Dei tre fylkesleiarane i nord reagerer også på at i forslaget som ligg på bordet, er det svært lite overføring av styresmakt til regionane. Dei peikar på at fylka allereie har mista oppgåver med kutta i midlane til utvikling i regionane.

– I tillegg er det få reelle nye oppgåver i denne reforma, understrekar Cecilie Myrseth.

(©NPK)