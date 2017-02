Svalbardbebuarar rasar mot skredvarsling

På eit folkemøte om snøskredet på Svalbard vart det tysdag retta kraftig skyts mot representantane for myndigheitene. Rundt 150 bebuarar hadde møtt opp på kulturhuset for ei orientering om raset frå blant andre sysselmann Kjerstin Askholt.

– Vi har alle vore glade for skredvarslingssystemet som vart etablert etter den fatale skredulykka i desember 2015. Kvifor det ikkje fungerte i dette tilfellet treng vi hjelp til å finne ut av. Dette vart ei brutal påminning om at jobben for å få på plass meir permanente sikringstiltak hastar, sa Askholt ifølgje Svalbardposten.

Ingen personar vart skadde i raset. Totalt bur det 13 personar i dei to husa og ytterlegare 75 bueiningar er evakuerte.

– Eg føler at de sit med eit frykteleg ansvar her. Tilliten til skredvarslinga, som vi har fått fortalt i over eit år var til å stole på, vart i dag drepen med eit sverdslag, sa ein av dei frammøtte, Tommy Anderssen.

Onsdag kjem eit team frå Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) til Longyearbyen for å vurdere det som har skjedd. Fungerande regionsjef Knut Aune Hoseth beklagar det som skjedde.

