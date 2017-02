WWF truer med ulvesøksmål

Leiaren av World Wide Fund for Nature Norge (WWF) meiner den foreslåtte endringa i naturmangfaldlova, som opnar for meir lisensfelling av ulv også der det ikkje vert teke omsyn til skadepotensial, viser kor pressa regjeringa har blitt.

– Dersom ein prøver å tolke det slik at den potensielle lovendringa betyr å skyte meir ulv enn i dag, så tar vi saka til retten for å få stoppa endringa, seier Jensen til NRK.

Ho meiner det sender feil signal at det må ei lovendring på plass "ved alle korsvegar der stortingspolitikarar ikkje får viljen sin", og meiner det vitnar om mangel på respekt og forståing for naturen.

– Det er merkeleg at ein skal gå inn for å endre eit lovverk som er etablert for å verne om naturmangfaldet med det føremålet å skyte fleire av ein trua og freda art i Noreg, seier WWF-leiaren.

Høyringsfrist for forslaget er 27. februar.

