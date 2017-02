Ekspertane ventar lønnsvekst på 2,6 prosent

Folk flest fekk svekt kjøpekraft i året som gjekk. I ein rapport frå Teknisk berekningsutval kjem det fram at reallønna samla sett fall med 1,2 prosent etter skatt i året som gjekk. Lønningane auka 1,7 prosent, mens prisane steig 3,6 prosent.

Hushalda ventar ei lønns- og pensjonsutvikling fram til februar 2018 på 1,8 prosent. Det er ein nedgang på 0,2 prosentpoeng frå førre kvartal. Det siste året har hushalda opplevd at lønn og pensjon har auka med 1,9 prosent.

Økonomiekspertane ventar på si side at årslønnsveksten for 2017 vil vere 2,6 prosent, det same gjer partane i arbeidslivet, mens næringslivsleiarane ventar lønnsvekst i eiga bedrift på 2,4 prosent.

Tala kjem frå Norges Banks forventningsundersøking for første kvartal i 2017. Undersøkinga er utført av Epinion.

(©NPK)