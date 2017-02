Færre gifter seg i Noreg

Rett nok er nedgangen i giftarmål neppe så dramatisk at kjernefamilien er trua, men tala frå Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at det i 2016 vart inngått 201 færre ekteskap enn i 2015.

I alt var det 22.537 par som gav sitt ja til kvarandre i fjor, mot 22.738 året før.

Gjennomsnittstala for skilsmisser dei siste fem åra er dei lågaste sidan femårsperioden 1986-1990, mens gjennomsnittstala for separasjonar i same periode ikkje har vore lågare sidan 1981-1985, melder SSB.

Dei førebelse tala for 2016 viser ikkje kor mange ekteskap som blir inngått i Den norske kyrkja kontra borgarlege vigsler, men i 2015 var tala høvesvis 8.565 og 7.570.

I 2016 gifta 278 par av same kjønn seg med kvarandre. Det vart inngått 157 ekteskap mellom to kvinner og 121 mellom to menn. Dei fleste likekjønna ekteskapa vart inngått i Oslo og Akershus.

For kvinner som gifter seg med kvinner, er talet på i 2016 det lågaste sidan den nye ekteskapslova vart innført i 2009, mens for menn som gifter seg med menn, er talet det høgste som nokosinne er registrert.

(©NPK)