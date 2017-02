Nominasjonane til Ibsenprisen er klare

Dei tre tekstane er "1930 – Diktatoren" av Yngve Sundvor, "Vår ære/vår makt" av Nordahl Grieg, Tore Vagn Lid og Cecilie Løveid og "La deg være" av Arne Lygre.

Det første stykket hadde urpremiere ved Rogaland Teatret i april i fjor, "Vår ære/vår makt" hadde urpremiere ved Den Nationale Scene i januar 2016 og det sistnemnde stykket hadde urpremiere ved Nationaltheatret i september i fjor.

Juryen framhevar det humoristiske dykket til Sundvor i norsk mellomkrigshistorie som trekkjer vekslar på tendensar i vår eiga tid.

Stykket til Lid og Løveid blir karakterisert som ein tekst med ein særeigen energi og vilje, og juryen kommenterer måten dei dramaturgiske elementa er fletta saman på. Om teksten til Arne Lygre skriv juryen at dei er imponert over evna hans til å skildra nære relasjonar på ein hudlaus måte slik at dei meir grumsete sidene av makthierarkia blir avdekt.

Ibsenprisen blei oppretta av Skien kommune og delt ut første gong i 1986. Prisen er på 150.000 kroner og ein statuett laga av Nina Sundbye. Prisen blir kvart år del ut til ein dramatisk tekst som har hatt urpremiere eller noregspremiere ved eit profesjonelt norsk teater føregåande kalenderår.

Vinnaren blir offentleggjort under ein festkveld på Ibsenhuset i Skien onsdag 22. mars.

(©NPK)