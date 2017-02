Noreg dårlegast på tilgjenge og ventetid i helsesektoren

Samanlikna med andre land kjem Noreg dårlegast ut når det gjeld tilgjenge og ventetider i helsetenesta, viser den europeiske helseforbrukarindeksen 2016, ifølgje Helsedirektoratet.

Torsdag la direktoratet fram nye tal som blant anna omfattar den norske helsa samanlikna med andre land, og utanforskap og fråfall i vidaregåande skule.

Den europeiske helseforbrukarindeksen måler kor godt helsesystema i 35 europeiske land fungerer, basert på korleis forbrukarar av helsetenester blir tatt imot og behandla i helsesystema.

I kategorien pasientrettar og informasjon kjem Noreg best ut samanlikna med andre europeiske land, med 125 av 125 moglege poeng. Under pasientrettar og informasjon blir det blant anna målt om pasientorganisasjonar er delaktig i avgjerdstaking, pasientars moglegheit til å bestille timar via nettet, og tilgang til eigen journal. Noreg er også det beste landet i kategorien førebygging med 119 av 125 poeng.

(©NPK)