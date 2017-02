Polsk arbeidar fekk betalt i sigarettar

Det var dei fem A-krimsentera i Noreg som avdekte nettverka. 94 aktørar blei sette ut av spel som følgje av aksjonane til politiet og 165 personar blei utviste, fortelNRK.

Under ein av dei 40 aksjonane som blei gjort i Stavanger i fjor møtte politiet den polsk anleggsarbeidaren. Han sa at han hadde fått 1.200 kroner og tusen sigarettar for tre vekers arbeid. Det vil seia 80 kroner dagen, dersom han hadde helgefri.

Det er særleg innan bygg og anlegg i den private marknaden at arbeidarane blir utnytta. A-krimgruppene leiter etter nettverk der to eller fleire samarbeider om kriminell aktivitet i arbeidslivet.

Etatane som samarbeider, avdekkjer meir arbeidslivskriminalitet no enn før, men vil ikkje konstatera at problemet er aukande. Metodane for å avsløra kriminaliteten har blitt meir effektiv.

