Seks av ti foreldre bekymra for nettsikkerheita til barna 

Resultata frå undersøkinga skal brukast til den Telenor-eigde nettsida foreldreskolen.no, ei ressursside som ønskjer å bidra til å auke kunnskapen til foreldre om det digitale livet til barna.

61 prosent av foreldra svarar at dei er bekymra for at barna skal bli eksponerte for vald. Deretter følgjer bekymring rundt den generelle sikkerheita til barna ved spreiing av bilete og uønskt merksemd, nettmobbing og pornografi. Over halvparten av dei spurde foreldra meiner også at barna er for unge når dei tar i bruke mobil og nett.

36 prosent av barna seier at dei fleire gonger har hatt ubehagelege opplevingar på nett.

Det er Penetrace og Norstat som har utført undersøkinga, der dei har snakket med 1.600 foreldre med barn mellom 10 til 15 år og 500 av barna deira.

(©NPK)