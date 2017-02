Slutt for Telenor i India

I april i fjor sa konsernsjef Sigve Brekke i Telenor at selskapet måtte løyse problema i India i løpet av året. Den siste tida har det vore spekulert i at Bharti Airtel Limited (Airtel) ville overta verksemda, og torsdag kom bekreftinga i eibørsmelding frå Telenor ASA.

– Avtalen involverer ikkje kontantar, men Airtel tar over Telenor Indias mobilfrekvensar, lisensar og verksemd, inkludert tilsette og kundebasen på 44 millionar abonnentar. Dei overtar også framtidige forpliktingar, inkludert frekvensavbetalingar og andre operasjonelle kontraktar, som kontraktar for tårnleige, seier pressekontakt Glenn Mandelid i Telenor til NTB.

Transaksjonen vil ifølgje Telenor ikkje føre til nedskrivingar for selskapet. Per fjerde kvartal 2016 var attståande verdi av materielle og immaterielle eigedelar i Telenor India 300 millionar kroner.

Tøff marknad

Brekke forklarte i januar for VG kvifor selskapet ønskte å selje verksemda i India, som ifølgje avisa var den tidlegare Asia-sjefens "baby".

– Det er to årsaker til at vi ikkje lykkast: Konkurransen vart veldig tøff og inntektene fall dramatisk. Samtidig vart prisane på nye lisensar skyhøge. Det er ein dårleg kombinasjon.

Inntil vidare fortset Telenor India som normalt, men Airtel og Telenor India skal fusjonere før året er omme, og så skal Airtel vil ta over når alle nødvendige godkjenningar er i hamn. Telenor India vil fortsette si verksemd som normalt inntil transaksjonen er gjennomført.

Varsla

Allereie på nyåret melde den indiske avisa Economic Times at Airtel var interessert i Telenor India. Som Indias største mobiloperatør har Airtel over 269 millionar abonnentar og ein marknadsdel på over 33 prosent, målt i omsetning. Telenor hadde 38 millionar kundar og ein marknadsdel på 3,9 prosent ved utgangen av 2016, skriv avisa.

Konsernsjef Brekke seier han er fornøgd med avtalen og meiner den er til det beste for Telenors kundar og tilsette i India.

– Avgjerda om å gå ut av den indiske marknaden har ikkje vore lett, men vår vurdering er at dei betydelege investeringane som hadde vore nødvendige for å sikre Telenor Indias framtidige verksemd, ikkje ville gitt ei akseptabel avkasting, seier Brekke.

– Telenors kundar vil kunne nytte Indias største og raskaste mobilnettverk, og ei rad av Airtels leiande produkt og tenester, seier Gopal Vittal, administrerande direktør for India og Sør-Asia i Bharti Airtel.

