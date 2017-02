Berre to nye oljestudentar ved NTNU

På petroleumsfag i Trondheim er det no berre rundt 90 studentar igjen fordelt på fire årskull, og berre to av dei er studentar på førsteåret, ifølgje Dagens Næringsliv. Ved Universitetet i Stavanger kom i fjor alle søkjarar til bachelorstudiane i petroleum inn, for første gong på 15 år. På restetorget låg det igjen plassar både til studiar i petroleumsteknologi og -geologi.

Olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) er skremt med tanke på at det kan bli mangel på kompetanse om oljepila begynner å peike oppover igjen:

– Mange har peikt på at 2017 antakelegvis er året då det botnar ut. Eg opplever når eg er rundt no, at det er gryande optimisme, forsiktig optimisme, både i leverandørindustrien og oljeselskapa. Eg ser lyst på åra som kjem. Eg håpar berre vi ikkje får ein for bratt opptur igjen, at vi endar der om tre-fire år at plutseleg er det ikkje folk å hente inn igjen i bransjen, seier Søviknes.

