Mange nye oljebrønnar i Barentshavet

I år er det planlagt å bore heile 13 leitebrønnar i nord, skriv Petro.

Både Statoil, Lundin, Aker BP, Faroe og Bayerngas er operatørar som skal bore leitebrønnar i området i 2017.

Lundin Norway AS fann olje- og gassførekomstar tidlegare denne månaden som vil kunne gi anslagsvis mellom 35 og 100 millionar fat oljeekvivalentar. Brønnane er bora om lag 32 kilometer nordvest for funnbrønnen 7220/11-1 (Alta) og om lag 37 kilometer sørvest for funnbrønnen 7220/8-1 Johan Castberg.

Mest spenning knyter det seg ifølgje Petro til Korpfjell-boringa, også kalla "den mest spennande leitebrønnen på norsk sokkel på fleire tiår". Ifølgje oljeanalytikar Jarand Rystad i Rystad Energy, kan Korpfjell ha potensial til å innehalde heile 10 milliardar fat olje.

I tillegg skal det borast viktige leitebrønnar i Alta/Gohta, der Lundin tidlegare denne månaden altså gjorde funn i Filicudi-prosjektet.

