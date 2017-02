Nytt oljefunn i Barentshavet

Det er Lundin Norway som har gjort funna i to brønnar som er bora rundt 32 kilometer nordvest for funnbrønnen 7220/11-1 (Alta) og om lag 37 kilometer sørvest for funnbrønnen 7220/8-1 i Johan Castberg-feltet.

Førebelse berekningar av storleiken på funnet er mellom 5,5 og 16 millionar fat oljeekvivalentar. Vidare avgrensing og produksjonstest av funnet vil bli vurdert, melder Oljedirektoratet.

Funnet er betrakteleg mindre enn Lundins oljefunn for rundt to veker sidan i Filicudi-prospektet, der anslaget ligg på mellom 35 og 100 millionar fat oljeekvivalentar.

