Forbod mot droneflyging under militærøving i Finnmark

Øvinga Joint Viking er den største i Finnmark sidan 1967, ifølgje NRK. Til saman 8.000 allierte soldatar, rundt 700 av dei amerikanarar og britar, deltek. Øvingar startar 6. mars og skal gå føre seg i ni dagar.

– Forsvaret vil ha stor aktivitet i lufta, med jagarfly, helikopter og transportfly. For å ta vare på tryggleiken i lufta innfører vi difor droneforbod, seier oberstløytnant og talsmann for det operative hovudkvarteret til Forsvaret, Ivar Moen.

Forbodet omfattar Alta og områda nordover, i tillegg til Lakselv og nordover. Det gjeld alle modellfly og luftfartøy og tek til å gjela frå klokka 7 tysdag til 15.30 onsdag 15. mars.

Både i Sverige og Noreg har det kome ei rekkje meldingar om dronar i luftrommet over området der fleire militære øvingar har gått føre seg dei siste månadene. Fleire enn ti ukjende dronar sirkla over øvinga Rein 2 i både Nord-Noreg og Sør-Noreg i november, mens det vekte bekymring for overvaking under Rein 1 i februar då eit tosifra tal ukjende dronar blei observert over øvingsområdet.

– Restriksjonsområdet er etablert for å ta vare på flytryggleiken, ikkje som ein konsekvens av noko anna, strekar Moen under.

