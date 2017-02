Konkurransetilsynet varslar nei til fusjon av Telia og Phonero

Telia og Phonero er dei to største aktørane innanfor bedriftssegmentet i den norske mobilmarknaden. Dei to får no høve til å uttala seg før det blir teke ei endeleg avgjerd.

Konkurransetilsynet meiner at mobilmarknaden er sterkt konsentrert med Telenor og Telia som dei klart største aktørane. Men Phonero har hatt stor suksess og skaffa seg ein stor marknadsdel.

– Vi fryktar at oppkjøpet til Telia av Phonero vil føra til redusert konkurranse i bedriftssegmentet. Redusert konkurranse vil auka kostnadene for norske bedrifter som spør etter mobiltenester, seier konkurransedirektør Lars Sørgård.

Telia er svært usamd i den førebelse konklusjonen til Konkurransetilsynet.

– Vi er svært overraska over forståinga til tilsynet av marknadsdynamikken i den norske bedriftsmarknaden. Dersom varselet blir ståande, er det berre den dominerande aktøren som tener på det, seier Abraham Foss, administrerande direktør i Telia Norge.

Telia har i denne prosessen lagt fram forslag til tiltak som skal hjelpa på dei negative verknadene på konkurransen. Men Konkurransetilsynet meiner det ikkje er nok til å retta opp skaden for konkurransen som oppkjøpet ifølgje tilsynet ville innebera.

