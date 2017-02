Kristne organisasjonar samla inn 724 millionar til misjon

Til saman samla 14 kristne organisasjonar inn 724 millionar kroner i fjor, det er 3,2 prosent meir enn året før. Gåveinntektene fall for fire av organisasjonane. Det viser tal Dagen har henta inn frå hovudkontora hos 14 aktørar i Kristen-Noreg.

–Det er interessant å sjå at gåveinntektene veks om lag i same tempo som prisstiginga, og at dei ikkje fell i ei tid med minkande kjøpekraft, seier økonomiprofessor Ola H. Grytten til Dagen.

–Dette er ein trend som går imot den avkristninga ein gjerne får inntrykk av på andre felt. Det kan tyde på at den trufaste skaren er like ivrig og like stor no som for nokre år sidan, seier økonomiprofessoren.

Dei tre organisasjonane som får mest pengar frå gjevarane, er Misjonssambandet, Det Norske Misjonsselskap og Strømmestiftelsen.

Tala er ikkje ein samla oversikt over gåveinntekter i heile Kristen-Noreg. Frelsesarmeen hadde ikkje klar sine tal for i fjor. Heller ikkje Pinsebevegelsen og Indremisjonsforbundet er med.

