MDG: – Absurde planar om firefeltsvegar

I eit nytt forslag til vegstandardar, skriv Vegdirektoratet at det ikkje trengst firefeltsveg før trafikken passerer 15.000 bilar i døgnet. I forslaget støttar Vegdirektoratet seg på ein NTNU-rapport, men ønskjer ikkje å endre 12.000-grensa i dag til 15.000, i tråd med rådet i rapporten, skriv NRK.

MDG åtvarar mot å byggje for mykje unødvendig, og brukar E39 mellom Stavanger og Bergen som eksempel. Denne vegen skal etter planen få fire felt og 110 km/t-grense heile vegen, sjølv om døgntrafikken på Hordfast-delen av strekninga, mellom Stord og Os, blir anslått til 13.000.

– Vi meiner at dei prosjekta som blir planlagde her i stor grad må basere seg på eitt felt i kvar retning, og at ein må legge bort desse absurde planane om firefeltsvegar, seier Arild Hermstad, førstekandidat for Miljøpartiet Dei Grøne i Hordaland.

Statssekretær Tom-Christer Nilsen (H) seier det blir tenkt trafikksikkerheit og at det blir bygt for framtida, i staden for å gjere som det er gjort fleire gonger tidlegare, å byggje same vegen fleire gonger.

– Eg trur ingen som bur i dette landet på nokon måte vil vurdere det norske vegnettet som overdimensjonert. Historisk har vi bygt vegar etter kva trafikktala var for ti år sidan, og ikkje møtt trafikktala i dag, seier Nilsen.

Fagsjef Holger Schlaupitz i Norges Naturvernforbund meiner regelen i dag gir eit vegsystem med ein overdriven god kapasitet.

– Det vil koste samfunnet mykje pengar, gi store naturinngrep og legge til rette for unødvendig vekst i biltrafikken, seier Schlaupitz.

