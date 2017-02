NTNU: Få norske søkjarar til petroleumsfag

– Det er rett at vi ser ein betydeleg nedgang i talet på norske studentar som tør å satse på petroleumsfag. Dette er ein naturleg konsekvens av uvissa i bransjen. Vi vil presisere at dette er snakk om norske studentar. Vi har framleis enorm søknad frå utanlandske studentar, seier Egil Tjåland, instituttleiar for geovitskap og petroleum ved Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet (NTNU) i Trondheim.

Heile 1.200 utanlandske studentar kjempa om 30 studieplassar på petroleumsfag ved universitetet i 2016.

Dagens Næringslivskreiv førre veke at det berre er to studentar på førsteåret, men ifølgje Tjåland er det riktige 19. Dei til saman 266 studentane med studierett som studerer petroleumsfag, fordeler seg på 196 nordmenn på femårig studium, og 63 internasjonale og 7 norske på toårig studium.

– Petroleumsnæringa er ein internasjonal bransje, og det er framleis mange dyktige studentar ved NTNU som vil bli rekrutterte inn i norsk oljeindustri når dei er ferdig utdanna. Vi er sjølvsagt bekymra over søknadstala for norske studentar, og dette er noko vi på sikt trur vil snu, seier instituttleiaren.

Tjåland seier dei enno ikkje kan fastslå kor mange av førsteårsstudentane som søkjer seg vidare, men at dei jobbar for at fleire skal studere petroleumsfag vidare.

