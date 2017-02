Nektar innsyn i forklaring om nødnett-glipp

Fleire media, blant dei NRK og NTB, har fått avslag på eit krav om innsyn i utgreiinga, som er sendt justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp).

– Omsynet til at Politiets tryggingsteneste har opna etterforsking av saka og at Nasjonal tryggingsmynde har opna tilsyn, talar meir for å halda forklaringa unna offentlegheita no, enn for å gje innsyn i forklaringa, skriv Direktoratet for nødkommunikasjon i svaret.

– Meiroffentlegheit vil bli vurdert på nytt når etterforskinga er avslutta, heiter det vidare.

Amundsen fekk forklaringa 13. februar. Han har varsla ein gjennomgang av måten nødnettet er organisert på.

– Det kan henda vi har gått for langt i å bruka private leverandørar og i alle fall for lange leverandørkjeder. Vi må i alle fall vera svært tydelege på at outsourcing til utlandet ikkje er akseptabelt, sa Amundsen til NTB tidlegare denne månaden.

