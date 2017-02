Rapport: Noreg bidreg med 470.000 jobbar i USA

Ifølgje rapporten bidreg norske bedrifter som er til stades i USA, eksporten desse bedriftene har til USA og investeringane til Oljefondet til nesten ein halv million arbeidsplassar i landet, skrivDagens Næringsliv.

Den norske ambassaden legg ifølgje Stavanger Aftenblad ikkje skjul på at tidspunktet for framlegginga av rapporten er svært bra etter at USAs nye president Donald Trump har uttrykt sterk skepsis til frihandel og multilaterale handelsavtalar.

"I lys av den negative oppmerksomheten internasjonal handel har fått i USA den siste tiden, og den påtroppende administrasjonens fokus på å skape arbeidsplasser, kommer rapporten og budskapet svært beleilig", seier ambassaden.

Trump meiner at multilaterale og regionale handelsavtalar kostar USA arbeidsplassar. Han ønskjer ein meir proteksjonistisk politikk, som kan ramma Noreg.

Den norske ambassaden i Washington håpar å samla 120 kongressrepresentantar og andre representantar for amerikanske styresmakter når rapporten blir lagt fram på eit seminar torsdag, der også Brende er til stades. Han besøkjer Washington frå 28. februar til 2. mars.

Rapporten er laga i samarbeid med Utanriksdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Innovasjon Noreg, dei norsk-amerikanske handelskammera og det norsk-amerikanske rådet for forsvarsindustri.

(©NPK)