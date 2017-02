Siste sving for ny transportplan

– Vi er samde om mykje, men det er framleis noko som står att. I ein så stor plan er det svært mange ulike element som må på plass for at alle parti skal bli nøgde, sa Nikolai Astrup i Høgre då det vel to timar lange forhandlingsmøtet på Stortinget var over ved 18-tida måndag.

– Eg trur vi kjem til å få dette til. Det ligg mange gode prosjekt her, for heile landet. Vi er ikkje heilt i mål med heilskapen, men vi er heller ikkje langt unna, seier Abid Raja i Venstre.

Også i KrF og i Frp er trua på ein snarleg avtale stor.

– Eg er heilt sikker på at vi finn ei semje, sa Morten Stordalen i Frp etter møtet.

Meir bompengar

Stordalen vedgjekk etter møtet at det kjem fleire nye bomprosjekt i den nye transportplanen, trass i at Framstegspartiet sit i regjering.

– Vi vil byggja meir veg, så difor blir det nok det, men det kjem til å bli ein reduksjon i bompengedelen per prosjekt, sa Frp-representanten.

På spørsmål om ramma for den totale pengebruken i komande NTP vil overstiga den noverande, svarar samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) dette:

– Alle parti har lyst til å bruka meir pengar. Samtidig har ikkje vi den luksusen som dei raudgrøne hadde, med ein oljeløfta økonomi. Vi får ikkje mange bonuspengar frå ei oljenæring som investerer stort.

Innspurt

Bergens Tidendefortaldemåndag formiddag at det går mot innspurt i forhandlingane om NTP frå 2018–2029. Sidan slutten av fjoråret har regjeringspartia og Venstre og KrF hatt samtalar om kva prioriteringar som skal gjerast.

Stortingsgruppene til dei fire samarbeidspartia på borgarleg side blei orienterte om framdrifta i forhandlingane tidlegare på dagen. Då skal alle tema innanfor NTP ha blitt diskutert – både den totale pengebruken, kva samferdselsprosjekt som skal prioriterast, kva rekkefølgje dei kjem i og fordelinga mellom landsdelar og fylke.

Hans Fredrik Grøvan i KrF seier NTP-forhandlingane er samansette fordi politikarane skal bli samde om kor mykje som skal gå til veg i forhold til kollektivtransport og jernbane og i tillegg finna ei god fordeling på løyvingar mellom by og distrikt.

Finansiering er opplagt også eit tema. I forslaget til fagetatane til NTP i fjor blei det lagt fram alternativ som strekte frå 574 milliardar kroner til 932 milliardar kroner. Rundt 370 innspel og ønske frå heile landet blei spelte inn til Samferdselsdepartementet i høyringsrunden.

Nasjonal transportplan er ein plan som gjeld i tolv år for transport i Noreg. Planen blir revidert kvart fjerde år.

(©NPK)