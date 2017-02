Solberg håpar på løysing for French

– Vi håpar på ei løysing. Men vi tør ikkje vera sikre før French sit på eit fly. Vi har blitt skuffa fleire gonger tidlegare, seier Solberg til NTB.

Ho seier ho ikkje veit kva som er bakgrunnen for at det no blir kjent at Kongos president vil benåda French, og vil ikkje kommentera kva prosessar som ligg bak.

(©NPK)