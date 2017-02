Statsrådar besøkte rasutsette område på Svalbard: – Det gjer inntrykk

– Det vi tek med oss herifrå, er ein klar og tydeleg bodskap frå befolkninga, lokalstyret og Sysselmannen på at lokalsamfunnet trenger hjelp frå storsamfunnet. Regjeringa er oppteken av å levera tryggleik i kvardagen til folk, så det skal vi få til også i denne saka, seier Søviknes til NTB.

Han seier varslingstenesta, som denne gongen feila, skal evaluerast, og at det skal koma konkrete sikringstiltak ved Sukkertoppen.

– Ambisjonsnivået er at vi skal vera i gang allereie denne sommaren her, slik at vi kan gå inn i ein ny vinter med større tryggleik for dei som bur her. På lengre sikt er det å vurdera permanent fråflytting frå noko av busetjinga, og få fortgang på ny bustadbygging i Longyearbyen.

– Gjer inntrykk

Søviknes fortel at det gjorde inntrykk å sjå øydeleggingane som raset medførte.

– Det å sjå at rekkehus har blitt flytta femten meter, og at raset har blåse gjennom leilegheitene, gjer inntrykk, seier han.

Statsrådane fekk også møta bebuarar som var direkte ramma av raset og fekk høyra korleis dei opplever kvardagen i eit område som heilt klart er ras utsett.

Under Svalbard-besøket hadde statsrådane også møte med Sysselmannen, lokalstyret og dei ulike nødetatane som var involvert i redningsarbeidet.

Rasutsett

Søndag gjekk det eit snøras ved eit hytteområde rett over fjorden frå Longyearbyen på Svalbard. Ingen personar blei tekne av dette skredet. Tysdag blei 211 innbyggjarar i 75 husstandar evakuerte etter eit ras som ramma seks bustader i Vei 228. Opp mot 70 personar må finna seg ein ny stad å bu etter denne og raskatastrofen i desember 2015 der to personar omkom.

Tysdag kveld og onsdag morgon gjekk det ytterlegare to ras inn på vegen til kolgruva Gruve 7 utanfor Longyearbyen, men utan at personar blei ramma.

Snørasfaren blir framleis vurdert til faregrad 3, ifølgje Varsom.no.

