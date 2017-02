Statsrådar besøkte skredutsette område på Svalbard

Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp) og olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) er måndag på besøk i skredområdet i Longyearbyen, der dei blant anna skal ha møter med sysselmannen og lokalbefolkninga. Dei starta dagen med ei synfaring på rasstaden i Vei 228.

– Det gjer sterkt inntrykk å sjå dei naturkreftene som har vore i sving, og eg tenkjer med ein gong på dei som vart ramma av dette, uttalte olje- og energiminister Terje Søviknes til Svalbardposten.

Søviknes er øvste leiar for Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Søndag gjekk det eit snøskred ved eit hytteområde rett over fjorden frå Longyearbyen på Svalbard. Ingen personar vart tatt av dette skredet. Tysdag vart 211 innbyggjarar i 75 husstandar evakuerte etter eit skred som ramma seks bustadar i Vei 228. Opp mot 70 personar må no finne seg ein ny stad å bu etter dette skredet og skredkatastrofen i desember 2015 der to personar omkom.

– Storsamfunnet skal stille opp, sa Amundsen, som ikkje kan seie når eller korleis staten skal bidra for å sikre tryggare busetnad for folk i Longyearbyen.

Tysdag kveld og onsdag morgon gjekk det ytterlegare to skred inn på vegen til kolgruva Gruve 7 utanfor Longyearbyen, men utan at personar vart ramma. Snøskredfaren blir framleis vurdert til faregrad 3, ifølgje Varsom.no.

(©NPK)