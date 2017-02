Verjer langar ut mot «hjerterå asylpolitikk» 

Verjene skriv til statsministeren og alle stortingsrepresentantar at asylpolitikken har ført til at dei som er på mottak er livredde, motlause og djupt deprimerte, skriv Dagsavisen. «I praksis er det no så godt som umogleg for dei som er over 16 år å få vern i Noreg», skriv verjene, som er tydelege på at dette også påverkar dei som arbeider som verjer, og at fleire no seier nei til oppdrag på grunn av den psykiske belastninga.

– Vi verjer blir også traumatiserte av all den smerta som blir påført barna. Erna Solberg oppfordra fleire til å melde seg som verjer. Så gir ho oss gjennom Listhaug så mange øydelagde barneskjebnar at vi verjer også blir øydelagde av det, seier Odd Erik Germundsson, som har vore verje sidan 2003.

Statssekretær Torkil Åmland for innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) held fast ved at barn som har behov for vern, får opphald i Noreg.

– Eg har forståing for at representantar og verjer for einslege mindreårige kan oppleve situasjonen forbarnasom vanskeleg og belastande, seier han til avisa.

