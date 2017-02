VimpelCom byter namn til VEON

Telenor har i dag ein eigardel på 23,7 prosent i VimpelCom. Telenor la ut resten av sine VimpelCom-aksjar for sal i fjor. Eigardelen vart kjøpt i 1998, og på det meste eigde Telenor 33 prosent i selskapet.

Vimpelkom hadde i fjerde kvartal eit justert resultat på 6,5 milliardar kroner, går det fram av kvartalsrapporten til selskapetmåndag, skriv Dagens Næringsliv.

VimpelCom opplyser i rapporten at dei skifter namn til VEON, og skal på børs i Amsterdam som ei sidenotering. Selskapet opplyser også at det no går frå å vere eit telekomselskap til eit teknologiselskap.

– I dag er starten på ein ny og spennande æra når VimpelCom blir til VEON. Vår re-branding reflekterer ein ambisjon for å gjere om selskapet frå eit telekomselskap til ein global teknologileiar, seier toppsjefen iselskapet Jean-Yves Charlier.

I 2012 vart det kjent at Vimpelcoms partnar i Usbekistan hadde tette koplingar til diktatordottera Gulnara Karimova. VimpelCom har erkjent at dei har betalt store beløp i mutingar for innpass i mobilmarknaden i Usbekistan. Selskapet vedtok i eit forlik med amerikanske og nederlandske styresmakter i fjor ei bot på 6,8 milliardar kroner.

