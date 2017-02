4.000 reinhaldsselskap kan drive ulovleg

I ein rapport frå Sintef og NTNU kjem det fram at den ulovlege sida av reinhaldsbransjen mest sannsynleg er mykje større enn tidlegare antatt. Rundt 4.000 verksemder har aldri søkt om godkjenning, og 90 prosent av desse selskapa er enkeltpersonføretak, skriv Dagbladet.

– Slik situasjonen er no, er det rimeleg å anta at mange aktørar spekulerer i at konsekvensane for brot på lova er minimal, skriv forskarane i rapporten.

NHO meiner størstedelen av det private marknaden er svart, andre meiner delen er cirka halvparten. Når trusselen om straff ikkje blir sett som reell, har den liten avskremmande effekt.

– Det er urovekkjande. Svart arbeid er ein stor trussel mot velferdssamfunnet og tilsette i reinhaldsbransjen. Dersom det ikkje får konsekvensar å bryte lova, vil dette bidra til eit meir useriøst arbeidsliv, seier direktør for Arbeidstilsynet Trude Vollheim Webb, til Dagbladet.

Ho meiner det er viktig å rope eit varsku til forbrukarane.

– Vi er bekymra for at nordmenn kan risikere å invitere kriminelle inn i huset sitt utan å vere klar over det, og dermed skaper grunnlag for utnyttinga av arbeidstakarar og sosial dumping, seier Webb.

No ønskjer ho å diskutere eit forbod mot å kjøpe reinhald frå verksemder som ikkje er godkjente av Arbeidstilsynet

– Men det er eit tiltak som må vedtakast politisk, seier Webb.

