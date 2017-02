Aker utbetalar rekordhøgt utbytte

Selskapets netto verdijusterte eigenkapital auka frå 29,8 til 34,3 milliardar kroner frå tredje til fjerde kvartal. Per aksje steig den verdijusterte eigenkapitalen frå 401 til 462 kroner. Ifølgje kvartalsrapporten vil selskapet utbetale 16 kroner per aksje for fjerde kvartal, eller om lag 1,2 milliardar kroner.

Hovudaksjonær Kjell Inge Røkke og familien hans kan innkassere rundt 800 millionar kroner, skriv Dagens Næringsliv.

– Aker heldt fram ei positiv utvikling i fjerde kvartal ved å auke vår netto verdijusterte eigenkapital med 15 prosent, mens aksjekursen auka 17 prosent. Kvartalet avsluttar eit år i endring for Aker. Vi avslutta 2016 med ein meir fokusert og kontantgenererande portefølje enn Aker har hatt nokon gong tidlegare som eit industrielt investeringsselskap, seier Akers toppsjef Øyvind Eriksen.

Kvartalsresultatet viser elles eit resultat før skatt på minus 1,6 milliardar kroner. Driftsresultatet svekte seg med rundt 900 millionar til ein snau halvmilliard, mens driftsinntektene fall med snaue tre milliardar kroner.

(©NPK)