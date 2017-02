Coop var vinnaren i 2016

Rema-omsetninga auka med 1,5 milliardar i fjor, viser nye tal frå analysebyrået Nielsen, som er ansvarleg for oversikta over marknaden. Sjølv om 1,5 milliardar høyrest mykje ut for folk flest, er likevel Rema den store taparen i daglegvaremarknaden i 2016, skriv Nettavisen.

Til samanlikning auka omsetninga i Norgesgruppen med 3,9 milliardar kroner, mens Coop hadde den største auken, med 4 milliardar kroner.

Rema 1000 hadde i 2016 ein marknadsdel på 24,4 prosent. Coop hadde 29,4 prosent, mens Norgesgruppen hadde 42,3 prosent av marknaden. Bunnpris hadde ein marknadsdel på 3,9 prosent, og for kategorien "andre" er talet 0,1 prosent.

Tala viser at nordmenn handla daglegvarer for 169,4 milliardar kroner i 2016. Året før vart handlekorgene fylt med varer for 164,3 milliardar kroner.

(©NPK)