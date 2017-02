Høie bekymra for finsk og islandsk frislepp av alkohol

På Island har regjeringa programfesta eit løfte om å avvikle alkoholmonopolet innan 2018. I Finland er det fleire endringar på trappene. Grensa for høgste tillatne alkoholstyrke i drikkevarer i butikkhyllene blir foreslått auka til 5,5 prosent. Dessutan blir det opna for flaskesal direkte frå pubar og restaurantar, skriv Vårt Land.

– Det er sjølvsagt slik at desse landa bestemmer sjølv. Men det er også slik at det er dei nordiske landa – utanom Danmark – som har stått saman om å ha ei vinmonopolordning. Om endringane som skjer i Finland i verkelegheita undergrev det finske monopolet, vil det berre vere Noreg og Sverige som står igjen med ei vinmonopolordning, seier Bent Høie.

Noreg fekk behalde statsmonopolet på butikksal av alkoholhaldige varer etter tilslutninga til EØS i 1994, slik Sverige fekk aksept for å behalde Systembolaget som EU-medlem. I begge tilfelle var grunngjevinga frå EU helsepolitisk. Det blir rekna med at ordningane kan bli meir krevjande å forsvare overfor EU dersom dei først begynner å smuldre opp innanfrå.

Helseministeren meiner det er eit paradoks at ei rad europeiske land bevegar seg i "nordisk" retning i alkoholpolitikken, mens land i Norden går motsett veg. Høie planlegg no å diskutere den nye situasjonen med dei nordiske kollegaene under det felles ministermøtet i mai.

(©NPK)