Nedgang i bruk av lakselusmiddel

– Det er positivt, men framleis er forbruket høgt, seier Elisabeth Wilmann, direktør i avdeling fisk og sjømat i Mattilsynet.

Sidan 2009 har forbruket av lakselusmiddel vore høgt, men i fjor gjekk forbruket derimot kraftig ned. Dette kjem av at oppdrettarane i større grad no kjempar mot lakselus med ikkje-medikamentelle metodar.

– Resistenssituasjonen har vore alvorleg i fleire år, med betydeleg nedsett følsemd på dei fleste midla mot lakselus. Derfor er det positivt at oppdrettarane etter fleire år med stor satsing klarer å erstatte lakselusmidla med nye medikamentfrie metodar, seier Wilmann.

Tala frå Folkehelseinstituttet viser nedgang for alle midla med unntak av teflubenzuron. Det var færre behandlingar med teflubenzuron, men auken kjem av at det blei brukt på større fisk og da må oppdrettarane bruke større dosar.

– Sjølv om reduksjonen er stor, er forbruket framleis høgt. Vi forventar at oppdrettarane held fram utviklinga mot mest mogleg medikamentfri nedkjemping av lakselus. Likevel må dei sørgje for at dei nye metodane ikkje går utover velferda til fisken, seier Wilmann.

Mattilsynet gjennomfører no ein tilsynskampanje retta mot oppdrettsnæringa sin bruk av legemiddel. Målet er å sikre forsvarleg bruk av legemiddel og gjere aktørane medvitne på sitt ansvar for dette.

