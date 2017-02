Nordisk-baltisk samarbeid om lynraskt mobilnett

Statssekretær Reynir Jóhannesson (Frp) i Samferdselsdepartementet har hatt møte om moglegheitene for eit samarbeid med Finlands kommunikasjonsminister Anne Berner og Sveriges bustad- og digitaliseringsminister Peter Eriksson. Det skjedde under den årlege Mobile World Conference i Barcelona, opplyser Samferdselsdepartementet tysdag.

Dei går inn for at det skal utarbeidast ein nordisk-baltisk handlingsplan for 5G.

– Vi skal gjere byane og transportsystema våre smartare. Derfor jobbar vi målretta med spesielt to ting: fiber og eit lynraskt mobilnett som kan takle enorme mengder med einingar. For å realisere potensialet vil vi no styrkje samarbeidet med våre naboland og gjere vår region attraktiv for gründerar og investorar. Ein felles handlingsplan med landa i Norden og Baltikum vil vere ein viktig del for å sikre dette, seier statssekretær Jóhannesson.

Innhaldet i planen skal følgje opp forslag som blir presenterte på Digital North, ein nordisk-baltisk konferanse om digitalisering som blir arrangert i Oslo 25. april i år, heiter det.

(©NPK)