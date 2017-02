Oljefondet fekk ei avkasting på 6,9 prosent i 2016 

– Hovudstyret er tilfreds med at avkastinga både i 2016 og over tid har vore god, seier Øystein Olsen, som er leiar for hovudstyret i Noregs Bank.

Aksjeinvesteringane gav ei avkasting på 8,7 prosent, mens avkastinga på renteinvesteringane var 4,3 prosent.

Den samla avkastinga på aksje- og renteinvesteringane var 0,1 prosentpoeng høgare enn avkastinga på referanseindeksen.

Eigedomsinvesteringane fekk ei avkasting på 0,8 prosent i fjor.

– Avkastinga i 2016 var prega av fallande internasjonale renter i første halvår og sterke aksjemarknadar i andre halvår. Året starta med uro i marknadane og uvisse rundt utviklinga i Kina, seier sjefen for oljefondet, Yngve Slyngstad.

– Dei første tre vekene var dei globale aksjemarknadane ned 10 prosent. Marknadane stabiliserte seg i løpet av året, og fondet fekk endå ein gong ein god aksjeavkasting, legg han til.

Kronekursen styrkte seg mot mange av hovudvalutaene i fjor. Det bidrog til å redusere verdien av fondet med 306 milliardar målt i norske kroner. I tillegg var netto uttak frå fondet 101 milliardar kroner.

Statens pensjonsfond utland, eller oljefondet, utgjorde ved utgangen av året 7.510 milliardar kroner.

62,5 prosent var investert i aksjar, 34,3 prosent i rentepapir og 3,2 prosent i eigedom.

Regjeringa foreslo nyleg å auke aksjehandelen frå nivået i dag til 70 prosent. Håpet er at dette skal gi auka avkasting i åra som kjem.

Samtidig varsla regjeringa at den no legg til grunn ei forventa realavkasting på 3 prosent, mot tidlegare 4 prosent. Det skjer etter at ekspertar og oljefondet sjølv lenge har åtvara mot at avkastinga kjem til å bli svakare i åra som ligg framfor oss.

