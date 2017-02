Oljefondet kasta ut 59 kolverstingar i fjor 

– Vi har gjennomført dette på ein måte som gjer at vi trur vi har fanga opp dei fleste selskapa, sa sjef for oljefondet Yngve Slyngstad då årsrapporten til fondet for 2016 blei lagt fram tysdag.

Samtidig er elleve selskap til observasjon. Det betyr at dei får meir tid på seg til å endre åtferd.

Slyngstad erkjenner derimot at fondet har støtt på utfordringar med sviktande kvalitet på datagrunnlaget frå fleire selskap.

– Vi kjem til å få ytterlegare nokre uttrekk på kolkriterium i 2017, seier han.

Greenpeace er fornøgd med uttrekka, men meiner oljefondet brukar for lang tid.

– Vi legg merke til at det framleis er ein stor forskjell på talet på kolselskap vi identifiserte i 2015, og talet på kolselskap som oljefondet har selt seg ut av, seier energi- og klimarådgjevar Martin Norman til NTB.

Enten har kolselskapa revolusjonert verksemda si, eller så har oljefondet misforstått oppdraget, meiner han – og håper på det første.

Stortinget vedtok i fjor at gruveselskap og kraftprodusentar som sjølv eller konsolidert med einingar dei kontrollerer får 30 prosent eller meir av sine inntekter frå termisk kol, kan utelukkast frå fondet. Det kan også selskap som baserer 30 prosent eller meir av verksemda si på termisk kol.

– Politikarane må fortsetje jobben for å gjere oljefondet fossilfritt, seier Norman.

(©NPK)