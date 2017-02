Solberg gir smakebitar frå Nasjonal transportplan

Det var venta at regjeringspartia og samarbeidspartia ville kunngjere at dei er samde om den omfattande samferdselsplanen ein gong tysdag, men statsministeren avviser overfor NTB at partia har komme til semje.

– Vi er samde om ein del ting, men vi er ikkje i mål med alle punkta. Sjølve avtalen vil bli presentert på eit seinare tidspunkt, seier Solberg på telefon frå Bodø, der ho tysdag morgon kunne gi bodøværingane den gledelege beskjeden om at byen får 2,4 milliardar kroner til ein ny flyplass i NTP.

– Dette er ein milepæl for Bodø og Noregs mest spennande samferdselsprosjekt, seier Solberg.

Ho seier ho er glad for å kunne presentere nyheita til byen som i 2012 blei fråteke kampflyplassen sin til fordel for Ørland i Sør-Trøndelag.

– Den gongen gjekk stemninga i moll i byen, nedlegginga innebar den største flyttinga av statlege arbeidsplassar nokon gong med over 1.000 arbeidsplassar. Nå gir vi noko tilbake, men det er basert på at ein lokalt har utvikla eit fantastisk prosjekt. Ved å flytte flyplassen kan vi lage ein heilt ny bydel, og det vil skape ei heilt ny byutvikling og ein masse positive ringverknader for Bodø, seier Solberg til NTB.

Den nye flyplassen skal stå ferdig i 2025, og er venta å koste mellom 4,5 og 5 milliardar kroner.

Pressekonferanse i vest

Seinare på tysdag reiser statsministeren vidare til Bergen, der skal ho halde pressekonferanse saman med Helge André Njåstad (Frp), Knut Arild Hareide (KrF) og Terje Breivik (V).

Tema for pressekonferansen er planar for samferdselssaker i Hordaland. Ny E16 og jernbane til Stanghelle skal stå på programmet, i tillegg til å bekrefte at ein vel ytre trasé for Hordfast, skriv Bergens Tidende.

Solberg seier dei borgarlege partia ønskjer å presentere viktige nyheiter frå NTP alt no, sjølv om ikkje heile avtalen er klar.

Ho seier at fleire nyheiter frå NTP vil bli presentert i tida framover, men vil ikkje seie når heile planen blir presentert samla. Samferdsleminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) har tidlegare uttalt at NTP vil bli lagt fram før påske.

Måndag stadfesta fleire av partia at samtalane var inne i aller siste runde, og at ein ville bli samde veldig snart. Dei fire partia sine stortingsgrupper blei i all hast kalla inn for å diskutere NTP, og samferdslepolitikarane møttest etterpå for å diskutere dei siste innspela.

– Bruker nær 1.000 milliardar

Ifølgje TV 2 skal partia ha blitt samde om å sette av 928,7 milliardar kroner til samferdsleprosjekt over dei neste tolv åra. Løyvingane skal aukast med 3,4 milliardar kroner i året dei første seks åra, og 2,7 milliardar dei siste seks, melder kanalen.

Samstundes byrjar fleire element i NTP å bli kjent. TV 2 melder at regjeringa finansierer halvparten av kostnadene til ein ny T-banetunnel i hovudstaden, i tillegg til at det er semje om ein ny Oslo-tunnel for jernbana. Bergens Tidende skriv at det er semje om å byggje Stad skipstunnel.

Nasjonal transportplan er ein plan som gjeld i tolv år for transport i Noreg. Planen blir revidert kvart fjerde år.

(©NPK)