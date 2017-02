Solberg presenterer prosjekt frå Nasjonal transportplan

Det er venta at regjeringspartiene og samarbeidspartia vil kunngjere at dei er einige om den omfattande samferdselsplanen om kort tid.

Solberg starta dagen i Bodø saman med Dagrun Eriksen i KrF, Trine Skei Grande i Venstre og Kenneth Svendsen i Frp, der dei presenterte at byen får ny flyplass, melder NRK.

– Dette er ein milepæl for Bodø. Regjeringa og Venstre og KrF er einige om å sette i gang by- og flyplassprosjektet i Bodø i den første perioden av planperioden, og den nye flyplassen skal stå ferdig i 2025, seier Solberg, som kunngjorde at regjeringa har sett av 2,2 milliardar kroner.

Pressekonferanse i vest

Seinare tysdag reiser statsministeren vidare til Bergen, der ho held pressekonferanse saman med Helge André Njåstad (Frp), Knut Arild Hareide (KrF) og Terje Breivik (V).

Tema for pressekonferansen er planar for samferdselssaker i Hordaland. Statsministerens kontor vil ikkje bekrefte overfor NTB om pressekonferansen vil bli nytta til å presentert ei semje mellom dei fire partia om heile Nasjonal transportplan.

Måndag bekrefta likevel fleire av partia at samtalane var inne i aller siste runde, og at ei semje var nær. Stortingsgruppene til dei fire partia vart hasteinnkalla for å diskutere NTP, og samferdselspolitikarane møttest etterpå for å diskutere dei siste innspela.

– Brukar nær 1.000 milliardar

Ifølgje TV 2 skal partia ha blitt einige om å sette av 928,7 milliardar kroner til samferdselsprosjekt dei neste tolv åra. Løyvingane skal aukast med 3,4 milliardar kroner i året dei første seks åra, og 2,7 milliardar dei siste seks, melder kanalen.

Samtidig begynner fleire element i NTP å bli kjent. TV 2 melder at regjeringa finansierer halvparten av kostnadane ved ein ny T-banetunnel i hovudstaden, og at det er semje om ein ny Oslo-tunnel for jernbanen. Bergens Tidende skriv at det er semje om å byggje Stad skipstunnel.

Nasjonal transportplan er ein plan som gjeld i tolv år for transport i Noreg. Planen blir revidert kvart fjerde år.

(©NPK)