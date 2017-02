Solvik-Olsen blir skulda for å bløffa journalistar

– Gjennom åra mine i media har eg aldri opplevd maken til å vera uforskamma og frekk, seier den erfarne TV 2-reporteren Egil Pettersen til Nordlys.

Saman med journalistar frå Nordlys og iTromsø skal Pettersen gong etter gong ha spurt statsråden om han kom med nyheiter om E8 då han tysdag kom til Tromsø saman med stortingsrepresentant Kent Gudmundsen (H).

Selt inn til NRK

– Kent Gudmundsen er oppteken av å visa fram fylket og regionen, og eg skal oppdatera meg på mellom anna arbeidet med bompengepakken i samband med bymiljøavtalen og diverse andre prosjekt, sa statsråden ifølgje Nordlys.

I realiteten hadde dei ein avtale med NRK, som skulle få E8-nyheita eksklusivt.

– Det er veldig vanleg å selja ei sak til enkeltmedia, og vi ville gje dette til NRK slik at vi skulle få TV på det. Det er ein høg terskel for å få det, og då må vi prioritera NRK. Tanken vår var at dei andre media uansett ville koma etter, seier Gudmundsen til Medier24.

Reagerer

Sjefredaktør i Nordlys Helge Nitteberg reagerer kraftig på framgangsmåten og kallar det eit "kalkulert angrep på den frie pressa". Han set saka i samanheng med kontroversane Nordlys har hatt med Frp og justisminister Per-Willy Amundsen.

Etter ei stund blei dei tre media inviterte til ein improvisert pressekonferanse saman med NRK. Men TV 2 ville ikkje koma.

– Ikkje etter at statsråden prøvde å bløffa på den måten. At ein folkevald og ein statsråd rett og slett lyg om kvifor dei er på ein flyplass, høyrer ikkje heime nokon stad, seier Pettersen.

Nordlys har ikkje lykkast i å få ein kommentar til saka frå samferdselsministeren, men Kent Gudmundsen i Høgre avviser at det blei loge til pressa.

– Vi avviste å svara på spørsmål. Det var ikkje løgn, seier han.

