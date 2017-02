Spanjolar stoppa med 1,2 kilo hasj "forkledd" som sjokolade

– To spanske statsborgarar blei stoppa av Tollvesenet på Flesland. I ein koffert som høyrde til reisefølgjet blei det funne 1,2 kilo av det som truleg er hasj, seier jourhavande politijurist ved Vest politidistrikt, Mats Henriksen, til Bergensavisen.

Dei to spanjolane kom frå England kor dei er busett og skulle ifølgje forsvararen til mannen, Tore Johan Sørland, på ein liten ferie til Bergen. Tysdag blir dei to framstilt for varetekt. Politiadvokat Elise Rolstad seier til Bergens Tidende at ho vil be om fire veker varetekt for dei to mennene. Politiet bad om lukka dører i fengslingsmøtet.

– Sonen, som er i starten av 30-åra, erkjenner ikkje tilknyting til stoffet, seier Sørland.

– Dei hadde med seg kvar sin koffert, og stoffet blei ikkje funne kofferten til min klient, seier Sørland.

Kaj Wigum, som forsvarar den 59 år gamle faren, ønskjer ikkje å kommentere saka sidan det er kome krav om lukka dører.

Tollvesenet melder at den antatte narkotikaen blei funne i boksar med det som tilsynelatande var Kinder-sjokolade og brisling i olje. Ifølgje tollvesenet har 59-åringen forklart at hasjen var til eige bruk.

