Statoil får drive nattarbeid på ny plattform

Ifølgje Stavanger Aftenblad klaga oljegiganten på avgjerda i Petroleumstilsynet (Ptil), som ikkje gav unntak for reglane for nattarbeid. Før helga gav Arbeids- og sosialdepartementet Statoil medhald.

-Etter ei konkret heilskapsvurdering på bakgrunn av dei momentane skildra over har vi komme til at det i dette tilfellet kan bli gitt dispensasjon frå reglane om nattarbeid. At dispensasjonen ikkje medfører auka bruk av nattarbeid har vege tungt ved denne avgjerda, skriv avdelingsdirektør Rune Ytre-Arna i departementet.

Overfor Teknisk Ukeblad har pressetalsmann Morten Eek i Statoil anslått ekstrakostnaden ved å gjere arbeidet på dagtid til nærmare 170 millionar kroner.

Gina Krog-feltet ligg i Nordsjøen, rundt 250 kilometer vest for Stavanger. Det vart påvist i 1974 og har planlagt produksjonsstart i 2017.

(©NPK)