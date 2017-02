Stortinget seier nei til å greie ut eit tredje kjønn

Dermed får ikkje forslaget til Ap fleirtal, skriv Dagen.

Ap har foreslått å be regjeringa om ein ny handlingsplan for LHBTI-feltet. LHBTI står for lesbiske, homofile, bifile, trans eller med atypiske kjønnskategorisering (intersex).

Det siste, men mest omdiskuterte punktet i planen gjekk ut på å greie ut og innføre ein tredje kjønnskategori, "hen".

– Ikkje uventa, uttalar Forbundet for transpersonar til Dagen.

