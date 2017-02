Tine Austvoll Jensen blir ny sjef for TVNorge og Discovery

Jensen har dei to siste åra vore økonomidirektør og operativ leiar for Discovery i Noreg. Sidan sommaren har ho også vore finansdirektør i Norden.

Ho overtek etter Harald Strømme som gjekk av som administrerande direktør tidlegare i februar på grunn av usemje med eigarane om strategi.

– Vi er veldig glade for at Tine blir leiar for den norske verksemda. Tine har lang erfaring frå det norske mediemarknaden, og ho har eit strategisk blikk som er heilt uvurderleg for denne rolla. Ho kjenner organisasjonen godt og har hatt ei nøkkelrolle i det strategiske arbeidet i åra ho har vore her, seier Mike Lang, sjef for Discovery Networks i Norden.

Amerikanske Discovery kjøpte TVNorge-kanalane i 2012 og har satsa knallhardt i Noreg, blant anna ved å investere langsiktig i store sportsrettar som eliteserien i fotball og OL.

Tine Austvoll Jensen har bakgrunn frå Schibsteds rubrikk-verksemd i Barcelona, og MTG, Viasat og Telenor.

– Det er utruleg spennande å skulle få leie eitt av Noregs mest offensive TV-hus i tida vi no går inn i, med dei endringane bransjen står overfor, seier Jensen.

Samtidig får programdirektør Eivind Landsverk eit overordna ansvar for den nordiske programstrategien og innkjøp for heile Norden.

