To alvorleg skadd i arbeidsulykke på Karmøy

– Ulukka skal ha skjedd i samband med at ein lift velta. Karmøy lensmannskontor vil no etterforske saka, opplyser operasjonsleiar Norunn Byrknes ved Sør-Vest politidistrikt til Haugesunds Avis.

Dei to mennene i 20-åra og 40-åra var ved medvit då luftambulansen frakta dei til Stavanger universitetssjukehus. Sjukehuset opplyser at mannen i 40-åra er alvorleg skadd, men at tilstanden er stabil. For mannen i 20-åra er tilstanden også stabil, men han er kritisk skadd.

Det var like før klokka ti at naudetatane rykte ut til Hydro Aluminium. Både politi, ambulanse, luftambulanse og Sea King redningshelikopter kom til staden.

