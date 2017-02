Ulovlege skytevåpen kan leverast anonymt

Under våpenamnestiet, som varar til 1. juni, kan ein også levere inn våpen anonymt, opplyser politiet.

Dei som leverer inn ulovlege våpen kan, som alternativ til destruksjon, søke om å få plombert våpenet, søke om å få det registrert slik at det kan vidareseljast, eller ein kan søke om å få behalde våpenet sjølv.

Folk som nyttar seg av amnestiet, risikerer ikkje tilbakekalling av våpenkortet eller avslag på framtidige våpensøknadar, understrekar politiet.

Samtidig blir det understreka at alle som blir tatt med ulovlege våpen, risikerer inntil to års fengsel. For grove tilfelle er strafferamma fire år. Om ein har våpenkort for andre våpen, må ein i tillegg rekne med å miste det.

– Ulovleg våpeninnehav utgjer ein risiko for samfunnet. Erfaringar viser at våpenamnesti er eit godt verkemiddel for å redusere talet på uregistrerte skytevåpen, sa justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) i januar, då våpenamnestiet vart varsla.

Under dei førre amnestia i 2003/04 og 2008 fekk politiet inn høvesvis 35.000 og 7.000 skytevåpen.

